Köln (SID) - Nach fünf Siegen in Serie ist Nationalspieler Tim Stützle mit den Ottawa Senators in der Eishockey-Profiliga NHL schwer unter die Räder gekommen. Bei den Chicago Blackhawks, Schlusslicht der Western Conference, verloren die Kanadier mit 0:5. Lukas Reichel traf für die Gastgeber zum Endstand, für den Nürnberger war es das zweite Tor in seinem erst siebten NHL-Einsatz.

Leon Draisaitl holte mit den Edmonton Oilers einen 3:2-Sieg bei den Buffalo Sabres, blieb aber nach zwölf Spielen erstmals wieder ohne Scorerpunkt. Sein Sturmpartner Connor McDavid erzielte zwei Treffer, verbesserte sich auf 124 Punkte (54 Tore, 70 Assists) und stellte damit eine persönliche Bestmarke auf.

Auch Nico Sturm war erfolgreich. Der Stanley-Cup-Sieger gewann mit den San Jose Sharks nach Verlängerung 3:2 bei den Winnipeg Jets. Der Augsburger war an keinem Tor der Gäste beteiligt.

Edmonton (78 Punkte) steht im Westen auf einem Wildcard-Platz und ist auf Play-off-Kurs, Ottawa (68) darf im Osten weiter hoffen. Die Sharks (50) müssen sich keine Gedanken über die Meisterrunde machen.