Köln - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Verteidiger Tim Bender um zwei Jahre verlängert. Das gaben die Franken am Mittwoch bekannt. Der 24 Jahre alte gebürtige Mannheimer stellte in der vergangenen Saison mit fünf Toren und 18 Vorlagen eine persönliche Bestmarke auf und war damit erfolgreichster Verteidiger bei den Ice Tigers.

"Tim hat in dieser Saison einen ganz großen Schritt in seiner sportlichen und persönlichen Entwicklung gemacht. Als Verteidiger ist er jemand, der das Spiel kreativ gestalten und seine Fähigkeiten auch immer besser in die Special-Teams einbringen kann", sagte Nürnbergs Sportdirektor Andre Dietzsch.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.