Köln (SID) - Der ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspieler Peter Draisaitl, Vater von NHL-Star Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers, ist neuer Trainer des slowakischen Klubs Bratislava Capitals. Am Montag vollendet Draisaitl sein 55. Lebensjahr.

Der Coach, zuletzt als Trainer bis 2019 in Deutschland bei seinem langjährigen Klub Kölner Haie tätig, wird sein Debüt bei Bratislava am Dienstag im Auswärtsspiel beim EC Grand Immo VSV in Villach geben. Die Slowaken spielen in der ICE Hockey League in Österreich mit.