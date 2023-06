Wegen Spionageverdachts ist ein russischer Eishockeyprofi in Polen vorläufig festgenommen worden. Das gab die Regierung des EU-Staates am Freitag bekannt. Der nicht namentlich genannte Spieler kommt demnach drei Monate in Untersuchungshaft.

"Der inhaftierte Mann ist ein Profisportler eines Eishockeyvereins der ersten Liga", hieß es in der Mitteilung. Der russische Staatsbürger lebe seit 2021 in Polen und stehe unter Verdacht, für Moskau spioniert zu haben.