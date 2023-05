Red Bull München hat wie erwartet Toni Söderholm als neuen Trainer bestätigt. Wie der amtierende Eishockey-Meister am Montag bekannt gab, übernimmt der frühere Bundestrainer ab sofort die Geschicke bei den Münchnern und tritt damit die Nachfolge von Don Jackson an, der in der vergangenen Woche zurückgetreten war.

"Dass ich nun in die Organisation der Red Bulls zurückkehre, ist für mich etwas sehr Spezielles und eine große Auszeichnung", sagte Söderholm, der 2016 als Spieler mit dem EHC Meister geworden war und anschließend in den Trainerstab wechselte.

"Mit Toni haben wir ab sofort einen Mann auf der sportlichen Kommandobrücke, der seine Trainerkarriere hier bei uns in der Organisation begonnen hat. Er kennt nicht nur unser Umfeld bestens, sondern auch unsere Philosophie. Seine Mentalität, seine Expertise und sein Charakter passen ausgezeichnet zu unserem Anforderungsprofil", sagte Sportdirektor Christian Winkler.

Nach seinen Anfängen in München hatte Söderholm Anfang 2019 das Amt des Bundestrainers übernommen und mit der Nationalmannschaft bei der WM 2021 in Lettland den vierten Platz erreicht. Zuletzt war der gebürtige Finne als Coach des SC Bern in der Schweizer National League aktiv.