Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist im Auftaktspiel der WM am Freitag (19.20 Uhr/Sport1) in Tampere gegen Schweden nach Meinung des Sportwettenanbieters bwin der Underdog. Bei einem Überraschungssieg gegen die Skandinavier zahlt bwin das 6,75-Fache des Einsatzes zurück. Auch im zweiten Spiel am Samstag (19.20 Uhr/Sport1) gegen Titelverteidiger Finnland spricht die Quote mit 8,75 deutlich gegen die deutsche Mannschaft.

Laut bwin ist Finnland (Quote 3,25) erneut der WM-Favorit. Dahinter folgen Rekordweltmeister Kanada (3,50) und Schweden (5,50). Sollte Deutschland Weltmeister werden, zahlt bwin das 26-Fache des Einsatzes zurück.