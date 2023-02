Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat eine Zusage für die WM in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) weiter offen gelassen, seine volle Bereitschaft aber signalisiert. "Wenn ich fit wäre, würde ich niemals eine WM ausschlagen. Das ist immer eine riesengroße Ehre für mich, dort zu spielen", sagte der Stürmer der Ottawa Senators aus der NHL in einem Videocall am Mittwoch: "Im Endeffekt muss man schauen, wie ich mich fühle nach der Saison."

Bei der WM im vergangenen Jahr in Helsinki und Tampere hatte Stützle der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die im Viertelfinale an Tschechien scheiterte (1:4), wegen einer Knieverletzung ab dem letzten Gruppenspiel nicht mehr zur Verfügung gestanden.

Wie wichtig der 21-Jährige für das DEB-Team wäre, zeigt er in der laufenden NHL-Saison. Nach 52 Spielen hat der gebürtige Viersener bereits 59 Scorerpunkte (26 Tore, 33 Assists) erzielt und damit bereits seine eigene Bestmarke (58) aus der vorherigen Saison überboten. Hinter Stützle liegen in der Scorerliste Aushängeschilder wie Alexander Owetschkin (54 Punkte), Auston Matthews (57) oder Steven Stamkos (59).

"Ich habe sehr viel Selbstvertrauen in meinem Spiel und weiß, dass ich gut werden und sein kann in der Liga", sagte Stützle, ergänzte jedoch, dass noch "sehr viel Luft nach oben" sei. Erst in der vergangenen Woche war er zum Spieler der Woche gekürt worden, nachdem er vier Tore und sechs Assists beigesteuert hatte.

Das Ziel für ihn und die Senators in dieser Saison, "sind immer noch die Play-offs". Für diesen unwahrscheinlichen Fall wäre eine WM-Teilnahme hingegen ausgeschlossen.

NHL-Jungstar Moritz Seider hatte seine Teilnahme offen gelassen. Er habe sich "noch nicht entschieden", sagte der Verteidiger der Detroit Red Wings im Interview mit den Eishockey News: "Die Saison ist lang, und die vergangenen Spielzeiten waren wirklich hart für meinen Körper."