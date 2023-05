Eishockey-Profi Samuel Dube vom deutschen Vizemeister ERC Ingolstadt muss seine Karriere im Alter von erst 20 Jahren vorzeitig beenden. In Folge mehrerer Thrombosen konnte der Mittelstürmer nur eine Partie in der deutschen Eishockey Liga (DEL) bestreiten, nach dem Heimspiel am 22. September 2021 gegen die Düsseldorfer EG waren keine weiteren Einsätze mehr möglich. In der vorhergehenden Saison hatte Dube mit der deutschen U20-Auswahl an der Junioren-WM teilgenommen.

"Ich kenne Samy schon, seit er ein kleiner Junge ist. Es war immer sein großer Traum, Eishockey-Profi zu werden. Dass dieser nun enden muss, bevor er so richtig begann, ist für ihn, aber auch für uns unglaublich traurig", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan.