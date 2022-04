Düsseldorf (SID) - Für Sportdirektor Stefan Ustorf von den Nürnberg Ice Tigers war die Play-off-Partie am Donnerstag bei der Düsseldorfer EG beste Werbung für das deutsche Eishockey. "Ich ziehe den Hut vor beiden Mannschaften. Der Einsatz, der Charakter dieser beiden Truppen, das macht Spaß", sagte der Ex-Profi bei MagentaSport, nachdem sein Team durch eine Energieleistung ein entscheidendes drittes Spiel um den Einzug ins Viertelfinale erzwungen hatte.

6:5 nach Verlängerung hatten die Ice Tigers bei der DEG gewonnen, dabei standen sie nach der Niederlage in Spiel eins (2:3) und einem 1:4-Rückstand vor dem Aus. "Ich bin stolz darauf, wie sich meine Mannschaft von den Rückschlägen erholt hat", sagte Ustorf.

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) steht das Entscheidungsspiel in Nürnberg an. Der Sieger zieht in die nächste Runde gegen Red Bull München ein. Die Kölner Haie hatten in einem weiteren dramatischen Duell der Vor-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ERC Ingolstadt 3:2 nach Verlängerung bezwungen und treffen ab Sonntag auf Titelverteidiger Eisbären Berlin.