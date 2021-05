Köln (SID) - Die Eishockey-WM in Riga beschert Sport1 weiter starke Quoten: Bei der 1:2-Niederlage der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Titelverteidiger Finnland knackte der Spartensender zum dritten Mal in Folge die Millionenmarke. In der Spitze verfolgten bis zu 1,25 Millionen Zuschauer die Live-Übertragung am Samstagabend. Im Schnitt schalteten 800.000 Sportfans ein und sorgten für einen Marktanteil von 3,4 Prozent.

Am Mittwochnachmittag hatten durchschnittlich 790.000 Zuschauer und in der Spitze ebenfalls bis zu 1,25 Millionen beim 2:3 gegen Kasachstan eingeschaltet. Der 3:1-Coup gegen Kanada am Montagabend hatte mit 1,03 Millionen im Schnitt und über 1,5 Millionen in der Spitze die bislang beste Quote gebracht.