NHL

HIGHLIGHTS: Trotz Mega-Saves von Grubauer - Kraken verlieren Spiel 7

Zum zweiten Mal in den Playoffs spielen die Seattle Kraken in Spiel 7 um den Einzug in die nächste Runde. Philipp Grubauer ist wieder in Topform, doch dieses Mal reicht es nicht, um die Kraken zum Sieg zu führen.