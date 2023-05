Harold Kreis musste kurz vor seiner ersten Eishockey-WM als Bundestrainer noch einmal umplanen.

Der Münchner Stürmer Andreas Eder fällt wegen einer Unterkörperverletzung kurzfristig aus, dafür nominierte Kreis kurz vor dem Abflug den Berliner Manuel Wiederer nach. Der 26-Jährige reist am Donnerstag nach Tampere nach, wo die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (im Liveticker auf ran.de) gegen Schweden in die WM startet.

Außerdem strich der neue Chefcoach nach dem 3:6 bei der Generalprobe gegen die USA die Verteidiger Tobias Fohrler (SC Ambri-Piotta/Schweiz), Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), Mario Zimmermann (Straubing Tigers) und Marco Nowak (Eisbären Berlin) aus dem WM-Kader.

Sie mussten unter anderem für NHL-Jungstar Moritz Seider (Detroit Red Wings) sowie die AHL-Verteidiger Leon Gawanke (Manitoba Moose) und Kai Wissmann (Providence Bruins) weichen.

Eishockey-WM: NHL-Profi Seider in Deutschlands Kader

Nach der kuriosen Dreifachpleite bei der WM-Generalprobe suchten die deutschen Eishockey-Nationalspieler vor dem Abflug nach Finnland nach einem Mutmacher - und fanden ihn in der eigenen Kabine. "Das war eigentlich die News für uns überhaupt, als Mo kam", berichtete Kapitän Moritz Müller und verwies auf NHL-Jungstar Moritz Seider, der kurzfristig doch noch seine WM-Teilnahme zugesagt hatte: "Das ist wirklich eine starke Leistung von ihm."

Die außergewöhnlichen Qualitäten des 22-Jährigen von den Detroit Red Wings kann die Mannschaft des neuen Bundestrainers Harold Kreis in Tampere in der Tat gut gebrauchen. Das zeigte sich in München noch einmal ganz deutlich: Eine schwache Chancenverwertung und viele leichte Scheibenverluste in der Vorwärtsbewegung führten zu einer klaren Niederlage, der nach der Schlusssirene zwei weitere folgten.

Nicht nur Seider soll dem Team bei der WM Stabilität verleihen, auch die beiden AHL-Verteidiger Wissmann und Gawanke, die von ihren Klubs Boston Bruins und Winnipeg Jets (die AHL-Teams sind deren Farmteams) nach dem Play-off-Aus die Freigabe erhielten, sollen helfen. Sie saßen am Mittwochmorgen aber nicht im Flieger nach Tampere, sondern reisen direkt aus Nordamerika nach Finnland.

Die Auswahl des DEB für die Eishockey-WM:

Torhüter:

1 Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg) 17.05.1992 / 18

35 Mathias Niederberger (Eisbären Berlin) 26.11.1992 / 62

37 Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins 18.08.1996 / 3

Verteidiger:

6 Kai Wissmann (Providence Bruins/AHL) 22.10.1996 / 18

9 Leon Gawanke (Manitoba Moose/AHL) 31.05.1999 / 17

27 Maksymilian Szuber (Red Bull München) 05.08.2002 / 3

38 Fabio Wagner (ERC Ingolstadt) 17.09.1995 / 54

41 Jonas Müller (Eisbären Berlin) 19.11.1995 / 77

53 Moritz Seider (Detroit Red Wings/NHL) 06.04.2001 / 25

57 Leon Hüttl (ERC Ingolstadt) 21.11.2000 / 13

91 Moritz Müller (Kölner Haie) 19.11.1986 / 186

Stürmer:

7 Maximilian Kastner (Red Bull München) 03.01.1993 / 29

28 Samuel Soramies (Augsburger Panther) 30.06.1998 / 30

33 John-Jason Peterka (Buffalo Sabres/NHL) 14.01.2002 / 11

40 Alexander Ehl (Düsseldorfer EG) 28.11.1999 / 31

56 Manuel Wiederer (Eisbären Berlin) 21.11.1996 / 14

60 Wojciech Stachowiak (ERC Ingolstadt) 03.07.1999 / 1

62 Parker Tuomie (Straubing Tigers) 31.10.1995 / 13

72 Dominik Kahun (SC Bern/Schweiz) 02.07.1995 / 77

74 Justin Schütz (Red Bull München) 24.06.2000 / 9

77 Daniel Fischbuch (Düsseldorfer EG) 19.08.1993 / 32

78 Nico Sturm (San Jose Sharks/NHL) 03.05.1995 / 4

92 Marcel Noebels (Eisbären Berlin) 14.03.1992 / 116

95 Frederik Tiffels (Red Bull München) 20.05.1995 / 64

97 Filip Varejcka (Red Bull München) 09.01.2001 / 1