Mit der historischen Silbermedaille bei der WM in Finnland und Lettland ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom neunten auf den fünften Rang gesprungen.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ab 2024 live bei ran

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis überholte mit dem Finaleinzug nicht nur die Schweiz und die Slowakei, sondern auch die Topnationen Schweden und Tschechien.

Eigentlich wäre die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach dem 2:5 im Endspiel gegen Kanada mit 3835 Punkten sogar Vierter und damit noch besser platziert als nach Olympia-Silber 2018.

Deutschland steht als Olympia-Teilnehmer fest

Doch der Weltverband IIHF führt die suspendierte russische Nationalmannschaft weiter auf dem dritten Rang, den sie vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem folgenden Ausschluss einnahm.

Das deutsche Team hat sich damit auf jeden Fall direkt für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina qualifiziert - egal, ob Russland an der Qualifikation teilnehmen darf oder nicht.

Eine entsprechende Entscheidung hat die IIHF für März 2024 angekündigt, weil kurz darauf die Qualifikationsturniere für die Winterspiele beginnen.

Bei der WM im nächsten Jahr in Tschechien spielt die DEB-Auswahl in der Vorrundengruppe A in Ostrava.

Bundeskanzler gratuliert

Gegner sind nach der vorläufigen Gruppeneinteilung, die die IIHF veröffentlichte, neben Rekordweltmeister Kanada auch Schweden, die Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Aufsteiger Polen.

Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte dem Team von Kreis zur Vize-Weltmeisterschaft.

"Glückwunsch zur Silbermedaille und zur großartigen Leistung während der gesamten Eishockey-WM – auch wenn es nicht ganz zum Sieg gereicht hat", so der SPD-Politiker: "Ihr habt alle begeistert! Und Gratulation an Kanada zum Titel! Ich freue mich auf die Heim-WM 2027."

Blaskapelle spielt bei Ankunft am Münchner Flughafen

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser richtete Glückwünsche an das Kreis-Team. "Ich bin unfassbar stolz auf unsere Vizeweltmeister", so die SPD-Politikerin über die erste deutsche WM-Medaille seit 70 Jahren: "Herzlichen Glückwunsch liebes DEB-Team und lasst euch heute noch richtig feiern!"

Am Montagmorgen wurde ein Großteil der Vize-Weltmeister am Münchner Flughafen von einer Blaskapelle und applaudierenden Fans empfangen. Einige Spieler machten sich mit anderen Maschinen auf den Weg zu ihren Standorten. Die Silbermedaillen-Gewinner erfüllten im Konfettiregen die Autogramm- und Selfiewünsche. Bier und Brezeln standen bereit.

Kreis: "Keine Nachtruhe"

"Nachtruhe gab es keine, die Busse sind heute schon früh zum Flughafen gefahren", sagte Kreis nach der Landung dem SID. Während die Kapelle im Hintergrund spielte, drückte der 64-Jährige seine Freude über den Empfang aus: "Ich finde es fantastisch, dass sich die Leute für uns Zeit nehmen, ihre Freude mit uns teilen und so zahlreich hier sind."

Der Deutsch-Kanadier ergänzte: "Es gibt im Sport immer einen Verlierer, daher war die Enttäuschung schon groß. Aber ich denke, wenn die Jungs einmal auf ihre Handys geschaut und gesehen haben, wie viele ihnen gratuliert haben, dann nimmt der Stolz immer mehr Platz ein. Und heute ist er sicher sehr ausgeprägt."

Draisaitl: "Turnier für die Geschichtsbücher"

Mitgefiebert hat auch Superstar Leon Draisaitl, der in Kanada die Daumen drückte, als seine Nationalmannschaftskollegen in Finnland um WM-Gold spielten.

"Ich habe das Spiel in Kanada vor dem Fernseher verfolgt und mitgefiebert", sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers: "Sehr schade, dass es in dem spannenden, engen Finale nicht ganz gereicht hat."

"Unfassbar. Definitiv ein Turnier für die Geschichtsbücher", sagte Draisaitl, der nach dem Playoff-Aus in der NHL aus Zeitgründen eine WM-Teilnahme abgesagt hatte: "Ich freue mich riesig für die Jungs. Es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken."

Der 27-Jährige lobte seine Kollegen in den höchsten Tönen.

"In den K.o.-Spielen haben die Jungs gegen richtig gut besetzte Mannschaften herausragende Leistungen gezeigt. Es war eine ganz tolle Woche für das deutsche Eishockey: Silbermedaille, Olympia-Qualifikation und WM-Vergabe. Mehr geht eigentlich nicht", meinte Draisaitl auch mit Blick auf die erfolgreiche deutsche Bewerbung um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 und fügte an: "Ich bin mir sicher, dass die Nationalmannschaft in den letzten Tagen für viele neue Eishockeyfans gesorgt hat."