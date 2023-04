Bundestrainer Harold Kreis bekommt für die kommenden beiden Testspiele auf dem Weg zur Eishockey-WM in Finnland (ab 12. Mai) Verstärkung aus Wolfsburg. Goalie Dustin Strahlmeier und Verteidiger Dominik Bittner stoßen für die Auswärtsreise in die Slowakei zum Team, das weiter auf die DEL-Finalisten aus München und Ingolstadt sowie NHL-Jungstar John Jason Peterka verzichten muss. Mit dabei sind dagegen die zuletzt angeschlagenen Dominik Bokk und Nico Sturm.

"Wir werden in der kommenden Woche nochmal einige Dinge ansprechen und verändern. Gegen die Slowakei wollen wir gradliniger und kompakter agieren als zuletzt", sagte Kreis vor dem Treffen seines 27-köpfigen Kaders in Landshut. Am Donnerstag reist die Auswahl in die Slowakei, dort stehen am Freitag (17.30 Uhr/MagentaSport und Sport1) in Zilina und Samstag (14.30 Uhr/Sport1) in Trencin die Spiele auf dem Programm.

In den ersten vier WM-Vorbereitungsspielen gab es einen Sieg und drei Niederlagen. Nach der Reise in die Slowakei steht als Generalprobe am 9. Mai das Spiel gegen die USA (19.30 Uhr/MagentaSport) in München auf dem Programm. Dann will Kreis seinen WM-Kader komplett haben.

Die erste Weltmeisterschaft als Bundestrainer beginnt für Kreis, der als Spieler acht WM-Turniere und zwei Olympische Spiele bestritt, am 12. Mai in Tampere gegen Schweden. Die weiteren Vorrundengegner sind Finnland, die USA, Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich.