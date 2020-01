Oberstdorf (SID) - Zum dritten Mal in Folge ist Paul Fentz deutscher Meister im Eiskunstlauf geworden. Der 27 Jahre alte Berliner setzte sich bei den nationalen Titelkämpfen in Oberstdorf deutlich vor Jonathan Hess aus Mannheim und Thomas Stoll (Berlin) durch.

Mit einer Kür, die deutlich stärker war als das Kurzprogramm am Donnerstag, sicherte sich der Sportsoldat auch das Ticket für die Europameisterschafen Ende Januar in Graz. Dort kann er sich für die Welttitelkämpfe im März in Montreal qualifizieren.