Espoo (SID) - Der deutsche Eiskunstlauf-Meister Nikita Starostin hat nach einer schwachen Kür bei den europäischen Titelkämpfen im finnischen Espoo nur einen enttäuschenden 15. Platz belegt und damit die erhoffte Top-Ten-Platzierung deutlich verfehlt. Bei seiner Premieren-EM im vergangenen Jahr war der Dortmunder zumindest 13. geworden.

In Abwesenheit der Topläufer aus Russland ging der Titel an den Franzosen Adam Siao Him Fa. Der letztjährige WM-Achte setzte sich vor dem Italiener Matteo Rizzo und Lukas Britschgi aus der Schweiz durch.