Tallinn (SID) - Mit einem gefühlvollen, aber vor allem fehlerfreien Tango hat Nicole Schott bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn einen soliden Start hingelegt. Die sechsmalige deutsche Meisterin geht als Elfte in die Kür-Entscheidung am Samstag (17.30 Uhr/ONE) und bewies drei Wochen vor Olympia in Peking aufsteigende Form.

Die Essenerin scheute allerdings das letzte Risiko und hängte bei der Sprungkombination an den dreifachen Flip nur den doppelten Toe-Loop an, was Punkte kostete. Hinzu kam eine eher niedrigere Startnummer, die sich nachteilig auf die Bewertung ihrer Präsentation auswirkte.

"In Peking möchte ich dann die komplette Version mit einer Dreifach-Dreifach-Kombination zeigen. Ich brauche das, um in der Zukunft bessere Resultate zu erzielen", sagte Schott nach ihrem Auftritt. Bei ihrer Choreografie wird sie schon seit einiger Zeit von Ex-Weltmeisterin Carolina Kostner unterstützt.

An der Spitze fiel bereits eine Vorentscheidung. Rang eins mit 90,45 Punkten, gleichbedeutend mit einem inoffiziellen Weltrekord, sicherte sich dank eines souveränen dreifachen Axels die erst 15 Jahre alte russische Meisterin Kamila Waljewa. Schon mit deutlichem Abstand folgen Loena Hendrickx aus Belgien sowie die Russin Alexandra Trusowa auf den Plätzen zwei und drei.

Noch beim Gewinn ihres sechsten nationalen Titels im Dezember vergangenen Jahres in Neuss litt Schott unter einem massiven Trainingsrückstand. Eine schmerzhafte Gürtelrose hatte die 25-Jährige zu einer totalen Sportpause während des gesamten August gezwungen. Auch die Erfüllung der Olympianorm stand lange auf der Kippe, erst Ende November hatte Schott genügend Punkte gesammelt.