Eiskunstlauf

Angers (SID) - Die Berliner Paarläufer Annika Hocke und Robert Kunkel liegen beim Grand Prix der Eiskunstläufer im westfranzösischen Angers nach dem Kurzprogramm nur auf dem fünften Platz. Die EM-13. leisteten sich bei den geforderten Elementen drei Fehler.

Die Kanadier Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps gehen als Führende in die Kür-Entscheidung am Samstag. In den restlichen drei Disziplinen sind keine deutschen Läufer am Start.