Hamburg (SID) - Die fünfmalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott aus Essen führt das Aufgebot der Deutschen Eislauf-Union (DEU) für die Europameisterschaften vom 22. bis 25. Januar in Graz an. Dies gab die DEU zwei Tage nach dem Abschluss der nationalen Titelkämpfe in Oberstdorf bekannt.

"Diese Meisterschaft hat gezeigt, dass wir das Tief mit den schwachen Leistungen aus der vergangenen Saison überwunden haben und uns wieder im Aufwärtstrend bewegen. Unsere Topläufer sind allesamt international konkurrenzfähig", sagte DEU-Sportdirektor Udo Dönsdorf.

Das EM-Aufgebot der DEU für Graz, Paarlauf: Minerva-Fabienne Hase/Nolan Seegert, Annika Hocke/Robert Kunkel (alle Berlin). - Damen: Nicole Schott (Essen). - Herren: Paul Fentz (Berlin). - Eistanz: Katharina Müller/Tim Dieck (Dortmund)