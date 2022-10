Köln (SID) - Die jungen Chemnitzer Paarläufer Letizia Roscher (18) und Luis Schuster (21) haben bei ihrem Grand-Prix-Debüt in den USA positiv überrascht. Vor der abschließenden Paarlauf-Kür bei Skate America in Norwood in der Nähe von Boston sind die beiden nach einem guten Kurzprogramm ohne größere Fehler Dritte im Zwischenklassement. Es führen die Weltmeister Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA).

"Wir sind stolz auf uns angesichts von so vielem Neuen hier", sagte Schuster, und Roscher ergänzte: "Wir sind zum ersten Mal im Leben in Amerika, zum ersten Mal bei einem Grand Prix und bisher noch nie vor so vielen Zuschauern gelaufen."

Nach dem Kurzprogramm der Männer führt der Japaner Kao Miura vor dem Südkoreaner Junhwan Cha und dem Italiener Daniel Grassl. Deutsche Läufer sind nicht am Start.