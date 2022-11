Köln (SID) - Das deutsche Eiskunstlaufpaar Alisa Efimova und Ruben Blommaert liegt beim Grand Prix im finnischen Espoo nach dem Kurzprogramm auf dem vierten Platz und hat damit beste Chancen auf eine Topplatzierung in der abschließenden Kür am Samstag. Nach dem ersten Tag führen die Italiener Ghilardi/Ambrosini vor Smirnowa/Siianytsia (USA) und Melkina/Parkman (Georgien).

In den Einzelwettbewerben der Herren und Frauen sowie beim Eistanzen sind keine deutschen Teilnehmer in Finnland am Start.