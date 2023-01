Espoo (SID) - Mit einer schwungvollen Samba haben die deutschen Eistanz-Meister Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im finnischen Espoo ein gelungenes Debüt hingelegt. Die zweimaligen nationalen Titelträger aus Oberstdorf sind nach dem Rhythmustanz Neunte.

Das Tanzpaar ist damit dem Ziel, mit einer Top-Ten-Platzierung der Deutschen Eislauf-Union einen zweiten Startplatz für die europäischen Titelkämpfe 2024 in Budapest zu sichern, ein gutes Stück näher gerückt. Allerdings verfehlte das Duo mit 67,90 Punkten seinen Saisonbestwert von 72,58 Zählern.

Vielleicht auch deshalb war Janse van Rensburg nicht ganz zufrieden, speziell mit sich selbst. "Am Anfang habe ich mich gefühlt, als würde ich mit einer gezogenen Handbremse tanzen. Aber das verschwand dann zumindest in der letzten Minute unseres Programms", sagte die 23-Jährige.

In Abwesenheit der beiden gesperrten Top-Paare aus Russland gehen die letztjährigen EM-Dritten Charlene Guignard und Marco Fabbri als Führende in die Kür-Entscheidung am Samstag (17.30 Uhr MEZ (ONE und Eurosport 2). Den Olympia-Fünften von Peking 2022 am nächsten kamen Lilah Fear und Lewis Gibson aus Großbritannien sowie die finnischen Lokalmatadoren Juulia Turkkila und Matthias Versluis.