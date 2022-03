Montpellier (SID) - Die deutschen Paarlauf-Meister Minerva Hase und Nolan Seegert aus Berlin nehmen nach dem Kurzprogramm bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montpellier den sechsten Platz ein. In Abwesenheit der wegen des Ukrainekrieges gesperrten Top-Favoriten aus Russland setzten sich die US-Paare Alexa Knierim und Brandon Frazier vor Ashley Cain-Gribble und Timothy Leduc sowie Riku Miura und Ryuichi Kohara aus Japan an die Spitze.