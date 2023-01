Eiskunstlauf

Berlin (SID) - Der viermalige deutsche Eiskunstlaufmeister Paul Fentz (30) hat am Dienstag sein Karriereende bekannt gegeben. Der Berliner, der bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking auf dem Eis stand, widmet sich fortan seinem Job als Sales Manager für eine britische Software-Firma und gibt sportlich seine Erfahrung als Nachwuchstrainer weiter.

Der Teamwettbewerb in Peking, den Fentz mit der Mannschaft der Deutschen Eislauf-Union (DEU) auf Platz neun beendete, war damit sein letzter Wettkampf. Die Qualifikation für den Einzelwettkampf hatte er verpasst. Ohne weitere Förderung sah Fentz keine Zukunft auf dem Eis.

Beide Winterspiele in Asien gehören zu den Highlights seiner Karriere. "Diese Events machen mich heute noch sprachlos", sagte Fentz. Bei der EM 2020 in Graz belegte er zudem Platz acht. Er könne sagen, "einen Teil des deutschen Eiskunstlaufs ein Jahrzehnt mitgestaltet" zu haben, meinte Fentz.