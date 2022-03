Utrecht (SID) - Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko kehrt Deutschland den Rücken und wird neuer Bondscoach der Niederlande. Wie der nationale Eislauf-Verband am Montag in Utrecht bekanntgab, soll die 38-Jährige auch ein neues nationales Eiskunstlauf-Trainingszentrum in Heerenveen leiten, das im Frühjahr 2023 eröffnet wird.

"Ich versuche, so schnell wie möglich in Heerenveen anzufangen. Es ist eine große Herausforderung, den Eiskunstlauf in den Niederlanden auf ein höheres Niveau zu bringen. Diesen Ehrgeiz habe ich. Ich freue mich, dass mir diese Möglichkeit geboten wird", sagte die gebürtige Ukrainerin, die aktuell noch in Oberstdorf lebt.

Aus dem Allgäu heraus versucht Savchenko derzeit auch, ihre Verwandten in der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Ukraine zu unterstützen und Kontakt zu ihnen zu halten. Die Eltern der sechsmaligen Weltmeisterin befinden sich mittlerweile in Deutschland.

"Aber meine drei Brüder dürfen nicht raus und wollen auch nicht. Sie sagen, wir verteidigen unser Land", berichtete Savchenko am vergangenen Wochenende im ZDF-Sportstudio.