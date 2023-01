Köln (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat ihren 42. deutschen Meistertitel gewonnen. Die 50-Jährige verteidigte am Samstag in Erfurt erfolgreich ihren Titel über 5000 m. Pechstein, die am Freitag bereits Zweite über 3000 m geworden war, siegte in 7:27,88 Minuten vor Lokalmatadorin Josie Hofmann (7:35,50).