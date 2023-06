Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und Polizeibeamtin Claudia Pechstein muss wegen eines Auftritts in Uniform bei einem CDU-Konvent in Berlin mit Konsequenzen rechnen. Man habe "am Samstagmittag von dem in Rede stehenden Vorgang erfahren und unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet", teilte die Bundespolizei Berlin mit.

Laut dem Beamtengesetz unterliegt Pechstein der Neutralitätspflicht. Im Bundesbeamtengesetz heißt es: "Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben."

Die 51-jährige Pechstein hatte bei der Bundestagswahl 2021 ohne Erfolg für die CDU Berlin als Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Treptow–Köpenick kandidiert.