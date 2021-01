Köln (SID) - Eisschnellläufer Joel Dufter (Inzell) hat bei der EM in Heerenveen einen guten Start erwischt. Der 25-Jährige wurde im Sprint über 500 m Zweiter (34,79 Sekunden) hinter dem Russen Wiktor Muschtakow (34,69 Sekunden). Als zweitbester Deutscher belegte Nico Ihle (Chemnitz) den elften Platz (+0,57). Am späten Nachmittag folgt der Sprint der Männer über 1000 m (17.11 Uhr), am Sonntag fällt die Entscheidung über die Medaillen.

Beim Sieg der Russin Angelika Golikowa über die 500 m der Frauen (37,27 Sekunden) wurde Katja Franzen Elfte (+1,83/Inzell).

Im Allround-Wettbewerb führt nach zwei von vier Rennen die Niederländerin Antoinette de Jong bei den Frauen, bei den Männern liegt ihr Landsmann Patrick Roest vorne. Mareike Thum (Darmstadt) belegt den 17. Platz, Leia Behlau (Inzell) folgt als 18. von 20 Starterinnen. Der einzige DESG-Athlet Konstantin Götze (Erfurt) liegt ebenfalls auf Rang 18.

Vor Wettkampfbeginn hatte die Internationale Eislaufunion (ISU) mitgeteilt, dass alle am Samstag durchgeführten Coronatests negativ ausgefallen seien. Insgesamt waren 24 Stunden vor den Rennen 143 Personen getestet worden, darunter die Athleten sowie die weiteren Mitglieder der Nationalmannschaften.