Köln - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat ihre Weltcup-Saison mit einer versöhnlichen Leistung abgeschlossen. Auf ihrer Nebenstrecke 3000 m belegte die 48-jährige Berlinerin beim Weltcup-Finale in Heerenveen/Niederlande in 4:09,26 Minuten den elften Platz. Damit war sie auf dieser Strecke minimal schneller als vor Wochenfrist bei der Allround-WM im norwegischen Hamar. Den Sieg sicherte sich die Kanadierin Isabelle Weidemann in 3:59,759 Minuten.

