Inzell (SID) - Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein bleibt über die 5000 m auf nationaler Ebene ohne Konkurrenz. Die 49-Jährige gewann den Titel am Samstag bei den deutschen Meisterschaften in Inzell zum neunten Mal in Serie, insgesamt war es ihr 41. DM-Sieg. Zweite wurde Michelle Uhrig (Berlin), die noch im Frühjahr an beiden Knien operiert worden war.

Pechstein hatte am Freitag schon die 3000 m gewonnen und stand damit bereits als Teilnehmerin an den ersten vier Weltcup-Rennen fest, bei denen Tickets für die Winterspiele in Peking (4. Februar bis 20. Februar) vergeben werden. Die Berlinerin peilt ihre achte Olympia-Teilnahme an.

Patrick Beckert, bereits Sieger über die 5000 m, setzte sich auch über 10.000 m eindrucksvoll durch. Der ehemalige WM-Dritte verteidigte seinen Titel in sehr guten 12:54,43 Minuten. So schnell war der Erfurter noch nie bei einer DM gewesen.

"Ja, das war eine sehr gute Zeit", sagte er: "Ich habe meinen alten Meisterschaftsrekord um zehn Sekunden verbessert. Also ein Supereinstieg. Ich habe auch dieses Jahr komplett auf die 10.000 m trainiert."

Seine bisher beste nationale Zeit (13:04,29) über diese Distanz hatte Beckert im November 2017 in Inzell aufgestellt. Beckert hält auch den deutschen 10.000-m-Rekord mit 12:47,93 Minuten, aufgestellt auf der Höhenbahn von Salt Lake City (USA) im Februar 2020.