Eisschnelllauf

Heerenveen (SID) - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein und die deutschen Eisschnellläuferinnen sind leicht verbessert in den zweiten Weltcup der Saison gestartet. Im niederländischen Heerenveen belegten Pechstein, Inline-Spezialistin Mareike Thum und Josephine Heimerl in 3:09,385 Minuten den siebten Platz in der Teamverfolgung. Das Trio war dabei knapp zwei Sekunden schneller als in der Vorwoche. Der Sieg am Freitag ging an die Läuferinnen aus Kanada, die in 2:54,640 Minuten einen Bahnrekord aufstellten.

Die deutschen Männer steigerten sich im Vergleich zur Vorwoche um rund eine Sekunde. Lukas Mann, Noel Müller und Stefan Emele beendeten das Rennen in 3:59,876 Minuten dennoch auf dem zehnten und letzten Platz. Der Rückstand auf die siegreichen Norweger (3:39,080/Bahnrekord) betrug über 20 Sekunden.