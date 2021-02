Heerenveen (SID) - Eisschnelllauf-"Newcomerin" Mareike Thum hat ein gelungenes WM-Debüt auf dem Eis gefeiert. Bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen stellte die 29-Jährige aus Darmstadt am Donnerstag über 3000 m in 4:08,390 Minuten eine persönliche Bestzeit auf. Die viermalige Inline-Weltmeisterin belegte damit den 13. Rang. Der WM-Titel ging an die Niederländerin Antoinette de Jong (3:58,470).

"Ich kann mich nicht beschweren. Es scheint, als ginge es bergauf", sagte Thum. Auch Bundestrainer Helge Jasch war zufrieden. "Es war ein sehr guter Lauf, das war top für sie. Sie hat sich das Rennen gut eingeteilt, es war eine tolle Leistung", sagte Jasch. Thum, die bis Sonntag vier Starts geplant hat, wird ihren Fokus auf den Massenstart am Samstag legen.

Nicht am Start stand derweil Claudia Pechstein. Die 48-Jährige kämpft mit Rückenproblemen und verzichtete auf einen Einsatz auf ihrer Nebenstrecke. Über weitere Starts soll kurzfristig entschieden werden. "Wir schauen von Tag zu Tag", sagte Jasch.

Die fünfmalige Olympiasiegerin hatte ursprünglich ebenfalls vier Starts beim Saisonhöhepunkt geplant, neben den 3000 m sind Läufe in der Teamverfolgung, im Massenstart und über 5000 m vorgesehen. Es wäre ihre 20. Teilnahme bei einer Einzelstrecken-WM, schon bei der Premiere des Wettbewerbs im Jahr 1996 war sie dabei. Seither gewann sie beim Saisonhöhepunkt in nicht-olympischen Jahren 30 Medaillen.