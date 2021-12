Köln (SID) - Der Darmstädter Felix Rijhnen hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary über 5000 m für eine Überraschung gesorgt. Der 31-Jährige war als Zweiter des B-Finales mit 6:12,11 Minuten schneller als der mehrfache deutsche Meister und Rekordhalter Patrick Beckert aus Erfurt kurz zuvor in der A-Gruppe, der dort in 6:12,70 Minuten den achten Platz belegt hatte.

Dennoch bleibt Beckert vorerst der einzige deutsche Eisschnellläufer, der die Nominierungskriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) für die Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar) mit Rang sieben in einem Weltcuprennen über diese Distanz erfüllt hat. Nach den Anforderungen des Eislauf-Weltverbandes ISU allerdings wäre Rijhnen nun ebenfalls in Peking startberechtigt.