Köln (SID) - Das deutsche Teamsprint-Trio hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary (Kanada) in 1:19,96 Minuten einen deutschen Rekord aufgestellt. Hendrik Dombek (München), Niklas Kurzmann (Berlin) und Moritz Klein (Erfurt) belegten mit ihrer Bestleistung Rang sieben. Den bisherigen Rekord hatte das gleiche Trio in 1:20,27 Minuten am 20. November beim Weltcup in Heerenveen erzielt.

Es siegte Vizeweltmeister Polen in 1:18,90 Minuten, ebenfalls ein Nationalrekord, vor den Niederlanden und Kanada. In der Weltcupwertung steht das deutsche Team mit 76 Punkten auf Rang sieben. Es führen die Niederlande (108 Punkte).

Über 1500 m musste sich Moritz Klein als einziger deutscher Starter in der A-Gruppe in 1:46,10 Minuten mit Platz 18 begnügen. Olympiasieger und Weltrekordler Kjeld Nuis aus den Niederlanden gewann in 1:42,59 Minuten, der Kanadier Connor Howe führt mit 184 Punkten in der Weltcupwertung. Klein ist 22. mit 84 Punkten.