Heerenveen (SID) - Eissprinter Nico Ihle (Chemnitz) wird beim Weltcup in Heerenveen am Samstag nicht über 500 m starten. Ihle war am vergangenen Wochenende bei der EM an gleicher Stelle im 500-m-Rennen gestürzt und klagt seither über Probleme im Bereich der Nackenmuskulatur. Ob der 35-Jährige am Sonntag die 1000 m läuft, war zunächst noch offen.

Ihles Startplatz über 500 m übernimmt Maximilian Strübe (Erfurt). Dabei ist auch Weltrekordler Pawel Kulischnikow. Der Russe hatte nach einer Corona-Erkrankung im Dezember auf die EM-Teilnahme verzichtet und gibt nun sein Comeback.