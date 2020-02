Köln - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein hat eine Top-10-Platzierung beim Auftakt der Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer knapp verpasst. Die 47 Jahre alte Berlinerin landete bei den Titelkämpfen in Salt Lake City/USA auf ihrer Nebenstrecke über 3000 m mit einer Zeit von 4:01,915 Minuten auf dem elften Platz.

Pechstein, die in wenigen Tagen ihren 48. Geburtstag feiert, legt den vollen Fokus bei ihrem 19. Start bei einer Einzelstrecken-WM auf den 5000-m-Lauf am Samstag. Den Sieg über die 3000 m sicherte sich die tschechische Titelverteidigerin und Weltrekordhalterin Martina Sablikova in 3:54,252 Minuten, Roxanne Dufter (Inzell/4:03,718) platzierte sich auf Rang 15.

Am Donnerstag geht noch Langstreckenspezialist Patrick Beckert für die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) über die 5000 m auf das schnellste Eis der Welt. Im Vorjahr wurde der Erfurter auf seiner Paradestrecke über 10.000 m WM-Vierter.

