Eisschnelllauf

Köln - Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein (Berlin) hat bei der Generalprobe für die Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer in der kommenden Woche in Salt Lake City die Top 10 verpasst. Die 47-Jährige belegte beim Weltcup auf dem superschnellen Eis im kanadischen Calgary auf ihrer Nebenstrecke 3000 m als beste Deutsche den zwölften Platz. In 4:05,054 Minuten lag Pechstein 10,11 Sekunden hinter der siegreichen Vancouver-Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien (3:54,936).

Dufter, Marx und Dombek mit persönlichen Bestzeiten

Über 500 m der Männer erzielten Joel Dufter (Inzell/34,851), Jeremias Marx (Erfurt/34,879) und Hendrik Dombek (München/35,016) persönliche Bestzeiten. Das Trio belegte damit in der B-Gruppe die Plätze sieben, acht und 13. Auf Platz 14 landete der deutsche Rekordhalter Nico Ihle aus Berlin (35,061).

