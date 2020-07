München - Kleine Bestechungsdeals mit Schiedsrichtern, cholerische Anfälle in der Kabine und der Einsatz nicht ganz legaler Substanzen für formschwache Fußballer - all das wird ab 2021 wieder an den heimischen PCs möglich sein.

Wie die "Kalypso Media Group" bekannt gab, kehrt mit "Anstoss 2022" eines der beliebtesten Fußball-Manager-Spieler auf den Markt zurück. Und das Beste daran: die Fans dürfen das neue Game mitgestalten.

Kickstarter-Kampagne für Fans startet am 23. Juli 2020

Wie "Kalypso" in einer Pressemitteilung erklärte, wird ab dem 23. Juli 2020 eine Kickstarter-Kampagne freigeschaltet, über die sich die Anstoss-Fans einloggen und bei der Entwicklung des neuen Spiels tatkräftig mitwirken können.

"Kickstarter gibt uns wie keine andere Plattform die Möglichkeit, unsere eingefleischten Fans von Anfang an der Entwicklung zu beteiligen. Wir möchten so schnell wie möglich direkt von unseren Supportern hören, wie unser Konzept aufgenommen wird und mit der Community an dem besten 'Anstoss' bisher arbeiten", wird Managing Director Stefan Weyl vom "Anstoss 2022"-Entwicklungsteam "2tainment GmbH" in der Mitteilung zitiert.

"Darüber hinaus ermöglicht uns der Kickstarter gleichzeitig, Fans auch außerhalb des klassischen Gamings zu erreichen und vielleicht ausgefallene Wünsche der Community zu realisieren."

Anstoss 2022: Die Informationen im Überblick

Inhaltlich soll sich der Teil an dem viel gelobten "Anstoss 3" (2000) orientieren.

Weyl kündigt in der ersten, offiziellen Pressemitteilung zum Release an: "Ein modernes Anstoss, das dem heutigen Fußball Rechnung trägt, aber gleichzeitig ein echtes Anstoss bleibt - das ist unser Ziel. Es geht darum, gleichermaßen Spieltiefe sowie Realismus zu bieten, und sich dabei auf die wirklich wesentlichen Aufgaben eines Managers zu konzentrieren. Wir wollen das alte Gefühl von 'Deine Mannschaft - Dein Verein und Dein Erfolg' wieder zurück auf die Bildschirme bringen."

Anstoss 2022: Erscheinungsdatum ist Anfang 2021

Geplantes Erscheinungsdatum ist Anfang 2021, einen genauen Termin gibt es bisher nicht. Nachdem Ende des Fußball-Managers von "EA Sports" hat "SEGA" mit seinem "Football Manager" ein Monopol in diesem Spielesektor.

Laut "gameswirtschaft.de" setzt "SEGA" davon eine siebenstellige Zahl pro Jahr ab, was zum Comeback der "Anstoss"-Reihe beigetragen haben soll.

