Die #DFL veranstaltet in der aktuell notwendigen Fußball-Pause eine #eFootball-Challenge. 26 Mannschaften aus der @Bundesliga und 2. Bundesliga nehmen an den kommenden beiden Wochenenden an der #BundesligaHomeChallenge teil➡️ https://t.co/gPfCDx3dUs pic.twitter.com/TMk0Xoro20