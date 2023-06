von Oliver Jensen

Die Formel 1 hat in Deutschland einen schweren Stand. Es gibt hierzulande schon längst kein Rennen mehr, keine Free-TV-Präsenz und in Nico Hülkenberg lediglich noch einen deutschen Fahrer, der auch noch meist auf den hinteren Plätzen zu finden ist.

Trotzdem schafft es das Spiel "F1" von Codemasters und EA Sports noch immer, viele Spieler auch hierzulande zu begeistern. F1 22 raste vor einem Jahr gleich in der ersten Woche auf Platz 1 der Verkaufscharts.

Ob F1 23 einen Neukauf rechtfertigt?

Der Story-Modus ist fesselnd

Nach einer einjährigen Auszeit kehrt der Story-Modus "Breaking Point" in das Spiel zurück. Erzählt wird die Geschichte des talentierten Aiden Jackson und des Fieslings Devon Butler, die jetzt Teamkollegen im Konnersport Racing Team sind. Das neue Team möchte sich gegen die übermächtigen Konkurrenzteams durchsetzen, ist aber von inneren Streitereien gebeutelt – vor allem zwischen den beiden Teamkollegen.

Der zweite Plot handelt von der talentierten Formel-2-Fahrerin Callie Mayer, die sich in dem von Männern dominierten Sport etablieren möchte. Die reißerischen Zwischensequenzen erinnern an die Netflix-Serie "Drive to Survive" und sind grafisch sehr schön dargestellt.

Der Spieler wird in der Geschichte immer wieder in Rennen hineingeworfen, in denen er ein bestimmtes Ziel erreichen muss, um in das nächste Kapitel zu gelangen. Zwischendurch gilt es, Interviewfragen zu beantworten oder Telefonanrufe anzunehmen. Der Handlungsstrang beginnt in der Formel 1 Saison 2022, sodass man sich noch mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher auf der Rennstrecke duelliert.

Eine Neuerung ist, dass man nicht nur in die Rolle des Fahrers schlüpft, sondern auch in die des Teamchefs. Dabei trifft man wichtige Entscheidungen, zum Beispiel hinsichtlich der Fahrzeugentwicklung oder dem Umgang mit den Fahrern.

Die F1 World verspricht Langzeitmotivation

Komplett neu in dem Spiel ist die F1 World. Dabei handelt es sich praktisch um eine Zentrale, von der aus sämtliche Spielvarianten (Zeitfahren, Grand Prix, Herausforderungen, Online-Spiele etc.) angewählt werden können.

Der Spieler schaltet durch die verschiedenen Rennen Bonis frei, mit denen er neue Teile für sein Auto erwerben oder neue Teammitglieder anheuern kann. Mit dem Fahrzeug, welches sich auf diese Art und Weise weiterentwickeln lässt, kann der Spieler unter anderem bei Online-Rennen antreten.

Das Spiel beinhaltet insgesamt 26 Rennstrecken. Neben dem vollständigen Saisonkalender 2023 bietet das Spiel mit Paul Ricard (Frankreich), Shanghai (China) und Portimão (Portugal) auch drei ältere Rennstrecken. Besonders interessant sind die Kurse von Katar und Las Vegas, weil diese neu im Rennkalender aufgenommen wurden.

Der Kurs von Las Vegas ist optisch beeindruckend dargestellt. Die lange Gerade, auf der man an die bunt beleuchteten Hotels und Spielcasinos vorbeirast, ist der vielleicht schönste Streckenabschnitt im ganzen Spiel. Insgesamt hat das Spiel grafisch zwar keinen Quantensprung gemacht, sieht aber dennoch etwas schöner aus als F1 22. Die Farben erscheinen nun realistischer und kräftiger.

Die Fahrphysik ist anspruchsvoller

Verbesserungen sind auch am Fahrverhalten festzustellen. EA Sports kündigte eine neue Fahrzeugphysik an, die den Autos eine bessere Traktion beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven verleihen soll.

Dies ist tatsächlich gleich bei den ersten Runden festzustellen. Man muss zum Beispiel nach einem Kurvenausgang noch gefühlvoller beschleunigen, weil man ansonsten ganz schnell die Bodenhaftung verliert und einen Dreher macht. Positiv ist, dass man das Auto mit einem schnellen Gegenlenken wieder einfangen kann. Dies war bei früheren Versionen oftmals nicht der Fall und sorgt für ein realistischeres Fahrverhalten.

Fazit: F1 23 bietet mit dem packenden Story-Modus, der motivierenden F1 World und den zwei neuen Rennkursen ein starkes Gesamtpaket. Bedauerlich ist, dass es für die Playstation weiterhin keine VR-Funktionalität gibt. Zudem würde man sich aus deutscher Sicht wünschen, dass auch ein paar mehr frühere Rennstrecken wie der Hockenheimring oder der Nürburgring im Spiel enthalten wären. Trotzdem: F1 23 zählt zu den besten Sportspielen, die es derzeit auf dem Markt gibt.