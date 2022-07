München - Im Herbst erscheint mit FIFA 23 der letzte Teil der Fußball-Simulation des kanadischen Entwickler-Studios "EA Sports". ran gibt einen Überblick über alle News und Neuerungen!

FIFA 23: Was ist neu?

"Es soll das größte FIFA werden, was es je gab", lautet die klare Ansage des Line Producers von FIFA 23, Matthew Lafreniere. Das Game soll ein weltweites Spielerlebnis bieten. Heißt: Crossplay unter den verschiedensten Konsolen wird in den 1vs1-Modi möglich sein – also auch sehr wahrscheinlich im beliebten "Ultimate Team"-Modus.

Das Crossplay funktioniert allerdings nur zwischen den gleichen Konsolen-Generationen. Besitzer einer Playstation 5 können also gegen Menschen mit einer XBOX One X antreten, aber nicht gegen Playstation 4- oder XBOX One-Spieler. Wiederum haben Gamer der alten Konsolen-Generation ebenfalls die Möglichkeit, Partien untereinander zu absolvieren.

Auch Frauenfußball nimmt einen wesentlichen Platz in FIFA 23 ein. Wie bei der Herren-WM in Katar ist die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland in das Spiel integriert. Zusätzlich werden zahlreiche Frauen-Teams spielbar sein.

Technisch setzt FIFA 23 das fort, was es vor einem Jahr mit der "Hypermotion"-Technologie begonnen hat. Mit "Hypermotion 2" wird das Spiel und die Animationen noch realistischer, genaue Details zur Technology wird EA Sports noch bekannt geben.

FIFA 23: Wer ist auf dem Cover?

Mit der Australierin Samantha Kerr vom FC Chelsea wird erstmals eine Frau auf dem weltweiten Cover von "FIFA 23" sein. Doch sie ist nicht allein, neben ihr ist PSG-Star Kylian Mbappé ebenfalls auf dem gemeinsamen Cover der "Ultimate Edition".

Darüber hinaus prangt Mbappé auf der Standard Edition des Titels, während Sam Kerr die Standard Edition in Australien und Neuseeland ziert.

FIFA 23: Wann kommt das Spiel heraus?

Ein genauer Release-Termin steht noch nicht fest. Allerdings kam noch kein Spiel später als am 6. Oktober auf dem Markt. Eine Verkaufsstart zwischen dem 18. September und dem 6. Oktober gilt als wahrscheinlich.

FIFA 23: Wie geht es danach weiter?

Nach 30 Jahren wird die Partnerschaft mit dem namensgebenen Fußballweltverband enden und nicht verlängert. Sowohl die FIFA selbst wie auch Electronic Arts planen, eigene Spiele herauszubringen.

Für 2024 hat "EA Sports" bereits den Namen des Nachfolge-Titels veröffentlicht. Ab kommenden Jahr wird die Serie "EA Sports FC" heißen.

FIFA 23: Was kostet das Spiel?

Genaue Preise wurden noch nicht kommuniziert. Allerdings wird es wieder zwei Versionen geben - die Standard und die "Ultimate Edition". Sehr wahrscheinlich orientieren sich die Preise an denen des Vorgängers.

Standard Edition für PS5, XBOX Series X/S: 79,99 Euro

Standard Edition für PS4 und XBOX One: 59,99 Euro

Standard Edition für PC und Steam: 59,99 Euro

Ultimate Edition für PS5, XBOX Series X/S: 99,99 Euro

Ultimate Edition für PS4 und XBOX One: 99,99 Euro

Ultimate Edition für PC und Steam: 79,99 Euro

