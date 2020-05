München - Es wird langsam heiß in der "Race at Home Challenge" der Formel E: An diesem Samstagnachmittag (ab 16:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de) steht bereits der fünfte von insgesamt acht Saisonläufen an, diesmal in Berlin.

Spitzenreiter ist der Deutsche Pascal Wehrlein, der reichlich Sim-Erfahrung hat, die er ausspielen kann. Denn neben seinen Einsätzen im Mahindra-Simulator zur Vorbereitung auf die Rennen sitzt er auch für das Formel-1-Team Ferrari im Simulator.

Im Zuge der Coronakrise ist er jetzt auch in den heimischen vier Wänden ausgerüstet. "Ich habe es Zuhause immer vermieden. Vor vier Wochen habe ich dann aber doch einen bekommen", verriet er im Interview mit ran.de.

Er geht die Challenge mit dem nötigen Ehrgeiz an. "Unser Team hat gesagt, dass wir uns entsprechend verhalten sollen. Man selbst will auch so realistisch wie möglich fahren und sich gut verkaufen." Damit will er am Samstag weitermachen und seine Gesamtführung verteidigen.

ran.de zeigt, wie sich die Profi-Fahrer und -Zocker bislang angestellt haben.

Die Gesamtwertung der Formel-E-Fahrer:

1. Pascal Wehrlein (Mahindra) 70 Punkte

2. Maximilian Günther (BMW) 65

3. Stoffel Vandoorne (Mercedes) 58

4. Robin Frijns (Virgin) 46

5. Neel Jani (Porsche) 24

6. Nick Cassidy (Virgin) 19

7. Nico Müller (Dragon) 19

8. James Calado (Jaguar) 19

9. Nyck de Vries (Mercedes) 18

10. Oliver Turvey (Nio) 18

11. Oliver Rowland (Nissan) 17

12. Edoardo Mortara (Venturi) 12

13. Antonio Felix da Costa (DS) 8

14. Andre Lotterer (Porsche) 6

15. Felipe Massa (Venturi) 4

16. Jerome d'Ambrosio (Mahindra) 2

17. Jean-Eric Vergne (DS) 2

18. Ma Qing Hua (Nio) 2

19. Sebastien Buemi (Nissan) 2

20. Alexander Sims (BMW) 1

21. Daniel Abt (Audi) 0

22. Brendon Hartley (Dragon) 0

23. Mitch Evans (Jaguar) 0

24. Lucas di Grassi (Audi) 0

25. Sam Bird (Virgin) 0

Die Gesamtwertung der Challenger:

1. Kevin Siggy (BMW) 76 Punkte

2. Lucas Müller (Mahindra) 58

3. Peyo Peev (Dragon) 54

4. Petar Brljak (Nio) 51

5. Joshua Rogers (Porsche) 45

6. Jan von der Heyde (Nissan) 24

7. Jacob Reid (Jaguar) 16

8. Nuno Pinto (DS) 16

9. Ben Hitz (Virgin) 13

10. Olli Pahkala (Mahindra) 12

11. Erhan Jajovski (Venturi) 10

12. James Rossiter (DS) 8

13. Niek Jacobs (Nissan) 8

14. Remco Majoor (Jaguar) 6

15. Jim Parisis (Nio) 5

16. Kuba Brzezinski (Jaguar) 4

17. Markus Keller (Mahindra) 4

18. Noah Reuvers (Mercedes) 1

19. Alex Lynn (Jaguar) 1

