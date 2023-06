von Oliver Jensen

Kurz vor dem Saisonstart der NFL wird EA Sports Madden NFL 24 auf den Markt bringen. Der neueste Teil der Football-Simulation, diesmal mit Josh Allen als Coverstar, wurde für den 18. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC angekündigt.

Das Spiel wird zwar auch für die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen, allerdings sind diese Versionen von Neuerungen weitestgehend unbetroffen, sodass sich ein Kauf eher nicht lohnen dürfte.

EA Sports verspricht für das neue Football-Spiel vor allem eines: mehr Realismus.

Das komplett überarbeitete Character-Skelett soll dafür sorgen, dass die Bewegungen der NFL-Stars anatomisch korrekt dargestellt werden. Hier wäre tatsächlich Verbesserungspotenzial vorhanden. Frühere Spiele litten darunter, dass speziell in den Wiederholungen zu sehen war, dass die Spieler unnatürliche Bewegungen machen, wenn sie zum Beispiel getackelt werden.

FieldSENSE-Verbesserungen für mehr Spielfluss

Für einen besseren Spielfluss sollen die sogenannten FieldSENSE-Verbesserungen sorgen. Einerseits soll es in der Defense neue Tackles bei umkämpften Catches, Wraps und Scoops geben, um noch mehr Kontrolle über die Aktionen der Verteidiger zu haben. Andererseits soll auch das Passspiel realistischer sein. Im Angriffsspiel wurde das auf Fähigkeiten basierende Passen durch ein überarbeitetes Fang-System verbessert, sodass der Receiver sowohl Geschwindigkeit als auch Schwung beim Fangen beibehalten kann.

Zudem gibt es eine neue Post-Play-Engine, die neue Animationen nach einem Spielzug (Jubelgesten, Enttäuschung etc.) darstellt und so möglichst für noch mehr NFL-Flair sorgt. Eine Überarbeitung erhielt auch die Künstliche Intelligenz, sodass sich die virtuellen Mitspieler in Angriff und Verteidigung cleverer anstellen und sich vor allem an den vorgegeben Gameplan halten sollen.

Veränderungen gibt es auch im Bezug auf die Spielvarianten. Die Variante Face of the Franchise mit dem Story-Modus wurde in der ersten Pressemitteilung nicht erwähnt und dürfte daher aus dem Spiel verbannt worden sein. Dafür aber kehrt der Superstar-Modus mit modernen Versionen frühere Modi wie dem NFL-Combine und dem "Road To The Draft" zurück.

Zudem wurden ein 3v3-Superstar-Showdown sowie verschiedene Minispiele angekündigt.

Franchise-Modus mit Vertrags-Umstrukturierungen

Ein Herzstück des Spiels soll der Franchise-Modus bleiben, in dem der Spieler nicht nur seine Mannschaft steuert, sondern auch in die Rolle des General Managers schlüpft. Hier soll es kleine Anpassungen geben, die aber durchaus für mehr Tiefe im Spiel sorgen könnten. Zukünftig soll es möglich sein, die Verträge der NFL-Stars umzustrukturieren, um zum Beispiel trotz personeller Verstärkungen den Salary Cap einzuhalten. Auch die Trades sollen verbessert worden sein.

Eine gute Nachricht gibt es auch für Online-Spieler: Dank der Crossplay-Funktion können Spieler unterschiedlicher Konsolen online gegeneinander antreten.