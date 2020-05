München - Nachdem das ursprünglich für März 2020 als Präsenzveranstaltung geplante "Virtual Bundesliga Grand Final" aufgrund der Corona-Pandemie zunächst ausgesetzt wurde, haben Electronic Arts (EA) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nun zum weiteren Schutz der Gesundheit der Spieler, Zuschauer und sonstigen Beteiligten, das "VBL Grand Final" als Online-Turnier stattfinden zu lassen - und ihr könnt auf ProSieben MAXX und ran.de live mit dabei sein.

Das Turnier läuft vom 24. bis 28. Juni 2020. Die Gruppenphase sowie die Achtel- und Viertelfinals am 24. und 25. Juni sind exklusiv jeweils ab 18 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de zu sehen, den großen Finaltag am 28. Juni gibt es dann ab 12 Uhr live auf ProSieben MAXX und ebenfalls im Livestream auf ran.de.

Insgesamt 24 qualifizierte Teilnehmer spielen Deutschen Meister aus

Die Begegnungen werden im sogenannten "85er-Modus" ausgetragen, bei dem alle Teams über dieselbe Spielstärke von 85 verfügen und somit grundsätzlich gleiche Chancen haben.

In der Gruppenphase am 24. Juni (live auf ran.de) treten die 24 qualifizierten Teilnehmer in zwei Sechsergruppen pro Konsole an und nur die vier besten Spieler einer Gruppe sichern sich das begehrte Ticket für die nächste Runde.

Achtel- und Viertelfinals steigen am zweiten Tag

Mit den Achtelfinalspielen am 25. Juni (live auf ran.de) startet einen Tag später dann die K.o.-Phase des Turniers. Die qualifizierten Teilnehmer einer Gruppe spielen über Kreuz gegen die Qualifikanten der anderen Gruppe ihrer Konsole. Nach Hin- und Rückspiel geht es noch am selben Abend in die Viertelfinal-Partien, um die Teilnehmer für die jeweiligen Halbfinals, die auch gleichzeitig die Konsolen-Finals darstellen, zu ermitteln.

Am großen Finaltag, einen Tag nach dem letzten Bundesligaspieltag und vor den finalen Entscheidungen in der 2. Bundesliga, überträgt ProSieben MAXX am 28. Juni dann ab 12 Uhr die Finalspiele auf der PlayStation 4 und der Xbox One sowie das anschließende konsolenübergreifende Finale live im TV und im Stream auf ran.de. Neben dem Titel des Deutschen Meisters geht es in diesem Jahr beim VBL Grand Final um ein Preisgeld von insgesamt 45.000 Euro.

Qualifikation für VBL Grand Final über mehrere Wege

Zwölf der insgesamt 24 Teilnehmer des diesjährigen VBL Grand Finals qualifizierten sich bereits im Februar dieses Jahres über die VBL Club Championship. Werder Bremen feierte nicht nur die erfolgreiche Verteidigung der VBL Club Championship, sondern stellt mit Michael "MegaBit" Bittner auch den amtierenden Deutschen Meister in EA SPORTS FIFA.

Mit ihm qualifizierte sich auch sein Teamkollege Erhan "DrErhano" Kayman für das VBL Grand Final. Die weiteren Qualifikanten kommen aus den Teams von der SpVgg Greuther Fürth, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg sowie dem VfL Bochum 1848. Diese Teams belegten in der Abschlusstabelle der VBL Club Championship die ersten sechs Plätze und dürfen damit einen Spieler pro Konsole für das Finale melden.

Auch der amtierende Weltmeister "MoAuba" ist dabei

Seit 8. März 2020 steht auch die andere Hälfte des Teilnehmerfeldes zum VBL Grand Final fest: 128 Spieler kämpften in den VBL Playoffs um das goldene Ticket zum Einzelspielerfinale. 108 Spieler hatten sich zwischen November 2019 und Januar 2020 über den VBL Open-Modus in EA SPORTS FIFA 20 für die Playoffs qualifiziert. Dazu durften sich je zwei Spieler der Mannschaften, die in der VBL Club Championship auf Platz sieben bis 16 gelandet waren, noch einmal Hoffnungen machen.

Der Vorjahresfinalist und amtierender Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous sicherte sich dieses Jahr seinen Playoff-Platz über die VBL Open und drehte in den Playoffs, nach einem holprigen Start in der Gruppenphase, in der K.o.-Runde auf und qualifizierte sich damit für das VBL Grand Final. Neben ihm lösten auch bekannte Spieler wie Dylan "DullenMIKE" Neuhausen und Lukas "Sakul970611" Vonderheide ihr Ticket für das Finale.

Die Übertragungstermine des VBL Grand Final 2020 im Überblick:

Mittwoch, 24. Juni, ab 18 Uhr live auf ran.de: Gruppenphase

Donnerstag, 25. Juni, ab 18 Uhr live auf ran.de: Achtel- und Viertelfinals

Sonntag, 28. Juni, ab 12 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de: Halbfinals und Finale

