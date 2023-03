Von Christian Stüwe

Die Stadt Heidenheim an der Brenz zählt knapp 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner und ist im Osten Baden-Württembergs gelegen, direkt an der Grenze zu Bayern. Die Zugstrecke, die aus dem 33 Kilometer entfernten Ulm nach Heidenheim führt, ist stellenweise eingleisig.

Die Voith-Arena des FC Heidenheim ist mit 555 Metern über Normalnull das höchstgelegene Profi-Stadion in Deutschland, die Fans sitzen so nah am Spielfeld wie in kaum einer anderen Arena. Das Wetter auf der Schwäbischen Alb ist oft nicht sonderlich freundlich, Auswärtsspiele in Heidenheim sind bei gegnerischen Mannschaften nicht wirklich beliebt.

"Alb Träume" wurde die Vereinschronik mit einer gehörigen Portion Selbstironie genannt, tatsächlich dürften die Fans des 1. FC Heidenheim derzeit aber sehr angenehm träumen. Die Mannschaft belegt den dritten Platz in der 2. Bundesliga, durch den 1:0-Sieg in Bielefeld am Wochenende rückte der FCH bis auf zwei Punkte an den Hamburger SV auf dem ersten direkten Aufstiegsplatz heran.

1. FC Heidenheim: Spitzenspiel gegen Darmstadt am Samstagabend

Gelingt am Samstagabend im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98 (20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) der nächste Sieg, wird es richtig eng im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga. Trainer Frank Schmidt vermied es bisher, den Aufstieg als Ziel zu nennen, dies dürfte aber bewusstes Understatement sein. "Die Mannschaft gibt ja selbst Woche für Woche Antworten darauf, was sie für Ambitionen hat", sagte er vor dem Spiel gegen Bielefeld.

Schmidt ist der Vater des Erfolgs in Hoffenheim, seine Verbindung zu dem Verein ist einzigartig. Am 3. Januar 1974 erblickte er in der Schlossbergklinik das Licht der Welt, Luftlinie 500 Meter von der heutigen Voith-Arena entfernt. Oft fährt er mit dem Fahrrad zum Trainingsgelände.

Die Anzeigetafel im Heidenheimer Stadion ist die aus dem alten Aachener Tivoli, Schmidt nutzte seine Kontakte zur Alemannia, für die er als Verteidiger 102 Spiele absolvierte.

Frank Schmidt ist der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball

Nach der Zeit in Aachen ließ Schmidt seine Karriere in der Heimat beim Vorgängerverein Heidenheimer SB ausklingen, mit der Mannschaft stieg er von der Verbandsliga in die Oberliga auf. Kurz nachdem er im Sommer 2007 die Schuhe an den Nagel gehängt hatte, wurde Trainer Dieter Märkle beim gerade in 1. FC Heidenheim umgetauften Verein entlassen.

Schmidt wurde gefragt, ob er als Interimstrainer für ein paar Spiele einspringen könnte. Dass damit eine Ära in Heidenheim beginnen würde, die bis heute andauert und Schmidt zum dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball macht, hätte damals wohl niemand gedacht.

Schmidt erwarb nebenher seine Trainerscheine und führte die Mannschaft 2014 in die 2. Bundesliga. Heidenheim ist seitdem regelmäßig oben dabei, Höhepunkte waren eine irrwitzige 4:5-Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale 2019 beim FC Bayern München und natürlich die Aufstiegsrelegation im Jahr darauf. Nur aufgrund der Auswärtstorregel verpasste Heidenheim in zwei engen Duellen mit Werder Bremen den Aufstieg in die Bundesliga.

Tim Kleindienst führt die Torjägerliste an

Der zweite Macher im Verein neben Schmidt ist Holger Sanwald. Als Geschäftsführer und mittlerweile Vorstandsvorsitzender ist Sanwald seit 1994 im Amt, als Mittelstürmer spielte er selbst einst für den Heidenheimer SB. Obwohl der FCH oft seine besten Spieler ziehen lassen muss, gelingt es den beiden Jahr für Jahr eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Aktuell ragt Mittelstürmer Tim Kleindienst aus dem starken Kollektiv heraus, mit 15 Toren führt er die Torjägerliste der 2. Bundesliga an.

Die Rolle des Underdogs aus der Provinz nimmt der FCH gerne an, das örtliche KFZ-Kennzeichen "HDH" wird gerne mal mit "Hinter den Hügeln" übersetzt.

Unterschätzen sollte den 1. FC Heidenheim deshalb aber niemand. Dass in der kommenden Saison der FC Bayern München und Borussia Dortmund die Reise auf die Hügel der Schwäbische Alb antreten müssen, ist mehr als ein bloßer Traum.