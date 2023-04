Kaiserslautern vs. Hamburg: 2:0 Endstand

Der 1. FC Kaiserslautern schlägt den Hamburger SV mit 2:0 und festigt damit Tabellenplatz sieben! Dirk Schuster bewies in der zweiten Hälfte ein feines Händchen und wechselte mit Boyd und Opoku gleich zwei erfolgreiche Joker ein! Der HSV blieb offensiv über weite Strecken sehr blass und muss sich hier verdient geschlagen geben. Der heimliche Gewinner ist damit der 1. FC Heidenheim, der den Hamburgern den zweiten Rang klaut. Im Hamburger Stadtderby am kommenden Freitag muss das Team von Tim Walter sich gehörig steigern, ansonsten setzt sich der Negativtrend noch weiter fort. Der FCK ist am nächsten Spieltag zu Gast in Regensburg. Vielen Dank fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal!

Kaiserslautern: Luthe - Bormuth, K. Kraus, Tomiak - J. Zimmer, Ritter, Niehues, Zuck, Zolinski, Redondo - de Preville

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Katterbach, David, Schonlau, Muheim - Reis, Suhonen, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel

Kann der Hamburger SV weiter vom direkten Aufstieg träumen? Wenn es nach dem 1. FC Kaiserslautern geht, sollen die drei Punkte am Samstag, 15. April, im Fritz-Walter-Stadion bleiben. Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV wird heute um 20:30 Uhr angepfiffen.

Für Hamburg waren die letzten Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Die Mannschaft von Tim Walter spielt wie jedes Jahr um den Aufstieg mit, fängt aber immer wieder im Frühling zu straucheln an. In den vergangenen Jahren schaffte man deswegen nicht den Aufstieg. Dieses Jahr soll alles aber besser werden – und nach einem furiosen 6:1-Sieg am letzten Spieltag gegen Hannover 96 ist die Hoffnung auch bei den HSV-Fans wiedergekehrt.

Der FCK hatte bis vor ein paar Spieltagen auch noch eine gute Chance auf zumindest den Relegationsrang – dieser ist mit elf Punkten allerdings nun schon deutlich entfernt. Es bräuchte schon fast ein kleines Wunder, damit die Mannschaft von Dirk Schuster am Ende um den Aufstieg in die höchste Klasse spielen darf. Im Training unter der Woche fehlten bei den Nordlichtern Moritz Heyer und Ogechicka Heil aufgrund einer Erkältung. Neben dem Duo konnten Jean-Luc Dompe und Kapitän Sebastian Schonlau nur individuell trainieren, sie plagen Probleme am Sprunggelenk. Beim FCK gibt es keine Verletzungsupdates.

1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV live: Wo und wann findet heute die Partie statt?

Das Match des 28. Spieltags wird im Fritz-Walter-Stadion ausgetragen. Anpfiff ist am heutigen Samstag (15. April) um 20:30 Uhr.

Kaiserslautern vs. Hamburg: Wo läuft das Spiel heute live im Free-TV?

Sport1 überträgt das Topspiel.

Kaiserslautern empfängt heute Hamburg: Wer überträgt live im Pay-TV?

Wie gewohnt ist der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung der Spiele der 2. Bundesliga verantwortlich. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Kaiserslautern - Hamburg heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur 2. Bundesliga?

Im Liveticker auf ran.de werdet ihr von der Bekanntgabe der Aufstellung bis zum Abpfiff mit allen wichtigen Infos versorgt.

Kaiserslautern vs. Hamburg live: Wo finde ich einen Audiostream und Highlights zur Bundesliga?

Ein Audiostream wird von der ARD angeboten. Die Highlights seht ihr ab Montag digital bei ARD, ZDF oder Sport1.

Wer ist der Schiedsrichter bei Kaiserslautern gegen Hamburg?

Das Duell in der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hamburger SV wird von Frank Willenborg gepfiffen. Dem Schiedsrichter assistieren Guido Kleve, Thomas Gorniak und Richard Hempel. Video-Assistent ist Benjamin Brand.

