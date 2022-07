Der 1. FC Kaiserslautern ringt Hannover 96 im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga mit 2:1 nieder und feiert eine erfolgreiche Rückkehr in das nationale Fußball-Unterhaus. Nach ihrer auf einem Treffer Wunderlichs (11.) beruhenden 1:0-Pausenführung hatten es die Roten Teufel mit spielerisch verbesserten Niedersachsen zu tun, denen es am und im gegnerischen Sechzehner allerdings weiterhin an der nötigen Zielstrebigkeit mangelte. In einem weiterhin vom Aufsteiger durchgängig leidenschaftlich geführten Kräftemessen auf niedrigem Niveau verzeichnete dieser zwar kaum noch aktive Momente, hielt seine Konzentration in der Defensive aber hoch und hielt den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase hinein. Nachdem 96 durch einen Freistoß Kerks seine erste zwingende Chance des Abends ungenutzt gelassen hatte (75.), erzwang der eingewechselte Neuzugang Nielsen den Ausgleich (80.). Für das Schuster-Team schien es daraufhin nur noch um die Sicherung des Remis zu gehen, doch in der Nachspielzeit rissen sie durch Kraus doch noch den Dreier an sich (90.+2). Einen schönen Abend!

Tore:

90. Min +2 2:1 Tor für K'lautern K. Kraus (Rechtsschuss, Redondo)

80. Min. 1:1 Tor für Hannover Nielsen (Rechtsschuss, Teuchert)

12. Min. 1:0 Tor für K'lautern Wunderlich (Rechtsschuss, Boyd)