München/Gelsenkirchen - Die Bundesliga ist zurück bei ran. Und unsere Zuschauer können bei all unseren Fußball-Übertragungen aktiv mitmachen!

Bei allen Spielen, die wir exklusiv im Free TV in SAT.1 übertragen, können die Fans an den Bildschirmen den "Man of the Match" wählen - in der ran App. Das Voting wird jeweils ab der 60. Minute freigeschaltet.

Die erste Möglichkeit gab es beim Auftakt der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Hamburger SV. Hier krönten die ran-User Hamburgs Keeper Daniel Heuer Fernandes zum Man of the Match. Der 28-Jährige sicherte dem HSV mit acht Paraden den Auftaktsieg in Gelsenkirchen.

Zudem überzeugte Heuer Fernandes auch fußballerisch. Von seinen neun langen Bällen kamen acht an - ein Spitzenwert für einen Keeper. Insgesamt leistete sich der gebürtige Bochumer auf Schalke in 90 Minuten nur einen einzigen Fehlpass.

Es gibt mehrere Wege, in der App zum Voting zu kommen: Sobald das Voting freigeschaltet ist, bekommt ihr bei einem Neustart der App eine sogenannte In-App-Benachrichtigung. Außerdem werden wir auch eine Push Notification zum Voting verschicken. Zusätzlich könnt ihr das Voting auch in der Seitennavigation finden (oben links die drei Striche).

Bundesliga und Supercup live in SAT.1

Gleiches wird auch beim Auftaktspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München (am 13. August ab 19:00 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) und dem DFL-Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (am 17. August ab 19:00 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) möglich sein.

Auch hier können die Zuschauer ihren Man of the Match wählen.

