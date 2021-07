München - Endlich wieder Bundesliga. Am 23. Juli startet die neue Saison in der 2. Bundesliga. Übertragen wird die Saison von SAT.1, Sky und Sport1. Zudem wird es neue Anstoßzeiten geben. Der 34. Spieltag findet am 15. Mai 2022 statt.

In der neuen Saison werden die Freitagsspiele weiterhin um 18:30 Uhr angepfiffen. Nur wenn die 1. Liga nicht spielt, wird es ein Spiel um 20:30 Uhr geben. Samstags werden die frühen Partien erst um 13:30 Uhr stattfinden, zudem wird es statt dem Topspiel am Montag ein Spiel am Samstag um 20:30 Uhr geben. Sonntags werden die Spiele weiterhin um 13:30 Uhr gestartet.

Für die Saison 2021/22 konnte sich SAT.1 die Übertragungsrechte für das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV sichern. Zudem zeigt SAT.1 die Relegationsspiele der 2. Liga. Sky zeigt alle Spiele im Pay-TV. Die Partien am Samstagabend laufen zudem bei Sport1.

Alle Spiele gibt es auch im Liveticker auf ran.de. Hier geht es zum Spielplan.

2. Liga: Die Übertragungen des 1. Spieltags im Überblick

Freitag, 23. Juli 2021:

20:30 Uhr: FC Schalke 04 vs. Hamburger SV - Ab 19 Uhr live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de

Samstag, 24. Juli 2021:

13:30 Uhr: SV Darmstadt vs. Jahn Rebensburg - im Liveticker und live bei Sky

13:30 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. SC Paderborn - im Liveticker und live bei Sky

13:30 Uhr: Dynamo Dresden vs. FC Ingolstadt 04 - im Liveticker und live bei Sky

13:30 Uhr: Hansa Rostock vs. Karlsruher SC - im Liveticker und live bei Sky

20:30 Uhr: Werder Bremen vs. Hannover 96 - im Liveticker und live bei Sky und Sport1

Sonntag, 25. Juli 2021:

13:30 Uhr: FC St. Pauli vs. Holstein Kiel - im Liveticker und live bei Sky

13:30 Uhr: 1. FC Nürnberg vs. Erzgebirge Aue - im Liveticker und live bei Sky

13:30 Uhr: SV Sandhausen vs. Fortuna Köln - im Liveticker und live bei Sky

2. Liga: Ergebnisse und Tabelle:

Die aktuelle Tabelle sowie die Ergebnisse findet ihr hier.

2. Liga: Der Spielplan:

