Der SV Darmstadt 98 hat nach bislang 20 Zweitliga-Spieltagen als Tabellenführer eine hervorragende Ausgangslage im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Die "Lilien" führen mit 45 Punkten das Aufstiegsrennen an, hatten vor dem 21. Spieltag sogar schon acht Zähler Vorsprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Nun bekommt es die Elf von Coach Torsten Lieberknecht am 21. Spieltag auswärts mit Hansa Rostock zu tun. Der Klub von der Ostsee lag vor Beginn des 21. Spieltages mit 24 Punkten im Tabellenmittelfeld, allerdings auch nur vier Punkte vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. Entsprechend wichtig ist für beide Klubs dieses Duell am Samstagabend.

Gerade die Rostocker haben vor eigenem Publikum deutlich Luft nach oben, sind im Ostseestadion definitiv keine Heim-Macht. Nur drei von zehn Heimspielen konnte Hansa in der laufenden Zweitliga-Saison gewinnen, es setzte hingegen schon sechs Niederlagen vor den eigenen Fans. Dem bislang letzten Heimsieg feierten die Rostocker im September 2022.

Ganz anders läuft es für den überlegenen Tabellenführer Darmstadt. Die Lilien haben in der gesamten Saison nur eine Niederlage in der 2. Bundesliga kassiert und diese gab es direkt am ersten Spieltag bei 0:2 in Regensburg. Der Start ins Fußball-Jahr 2023 gelang der Lieberknecht-Elf hingegen perfekt.

Darmstadt konnte alle drei bisherigen Zweitliga-Partien gewinnen, zuletzt gab es einen 2:1-Heimsieg gegen Lieberknechts Ex-Klub Eintracht Braunschweig, davor ein 4:0 in Sandhausen sowie einen 2:0-Erfolg gegen Regensburg und damit die gelungene Revanche für die Auftakt-Pleite.

Hansa Rostock gegen den SV Darmstadt - So seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei

Rostock gegen Darmstadt: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem SV Darmstadt 98 findet am Samstag, den 18. Februar, statt. Anpfiff in Rostock ist um 20:30 Uhr.

Hansa gegen den SV Darmstadt: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem SV Darmstadt wird von Sport1 im Free-TV übertragen. Der Sportsender startet ab 19:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Hansa Rostock - Darmstadt: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen Sky-Abo kann man das Spiel live im TV auf SkySport verfolgen.

Wird das Spiel der Rostocker gegen Darmstadt im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch mit SkyGo kann man sich das Spiel anschauen - das Abo ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Sport1 bietet dagegen einen kostenlosen Livestream an.

Kann ich das Spiel von Hansa Rostock gegen den SV Darmstadt im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Rostock der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Hansa vs. Darmstadt: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Highlights zur Partie findet ihr im Anschluss sowohl bei Sport1 als auch bei Sky.

Rostock vs. SV Darmstadt: Läuft das Spiel auch live im Radio?

Ja, die ARD überträgt jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge.

Hansa Rostock vs. SV Darmstadt 98: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Hansa Rostock - SV Darmstadt 98

Anpfiff: 20:30 Uhr

Ort: Rostock, Ostseestadion

Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Trainer: Patrick Glöckner (Rostock), Torsten Lieberknecht (Darmstadt)

TV-Übertragung: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, Sport1

Liveticker: ran.de